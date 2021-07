Kitty Spencer: le foto del matrimonio e dell'abito da sposa della nipote di Lady Diana (Di domenica 25 luglio 2021) Tutti stanno ormai parlando delle foto dell'abito da sposa indossato da Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, durante il suo matrimonio. Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, si è sposata a Roma nella splendida ed estremamente scenografica Villa Aldobrandini, presso Frascati. Le foto del suo matrimonio e, soprattuto, del suo meraviglioso abito da ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 luglio 2021) Tutti stanno ormai parlandodaindossato da, ladi, durante il suo, ladi, si èta a Roma nella splendida ed estremamente scenografica Villa Aldobrandini, presso Frascati. Ledel suoe, soprattuto, del suo meravigliosoda ...

Advertising

vogue_italia : Lady Kitty Spencer si è sposata ieri, a Roma, in un meraviglioso abito in pizzo bianco realizzato per lei da Dolce&… - Milli19751 : RT @sole24ore: Kitty Spencer sposa a Roma, festa per 170 invitati a Villa Aldobrandini - RobRe62 : RT @sole24ore:Kitty Spencer sposa a Roma, festa per 170 invitati a Villa Aldobrandini - claudiagen : RT @sole24ore: Kitty Spencer sposa a Roma, festa per 170 invitati a Villa Aldobrandini - blurryxlines : Shook nello scoprire l’età (62 anni) del marito di Kitty Spencer, okay che l’amore non ha età peró con 32 anni di d… -