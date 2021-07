Judo | Odette Giuffrida | “Volevo l’oro | ma sono felice di essere salita nuovamente su questo podio”

(Di domenica 25 luglio 2021)non tradisce le attese della vigilia e completa nel migliore dei modi un quinquennio in crescendo, confermandosi sulolimpico per la seconda edizione consecutiva (dopo l’argento di Rio) e mettendosi al collo una significativa medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2021 nella categoria fino a 52 kg di. “Oggi ho dimostrato a me stessa che il lavoro, la motivazione e la testa possuperare qualsiasi problema.davverodidi nuovo sul. Certo,...

ItaliaTeam_it : Sì Ody, sei ancora sul podio olimpico! ???? Dopo l'argento di #Rio2016 Odette Giuffrida è BRONZO a #Tokyo2020 nei -5… - Eurosport_IT : GIUFFRIDA, È ??-??-??-??-??-?? ?????? Prima europea nella categoria -52kg a vincere due medaglie olimpiche! Battuta al Gold… - ItaliaTeam_it : ALEEEEEEEE ! ???? Semifinale nei -52 kg per Odette Giuffrida! #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FijlkamOfficial | #Judo - SarettaMandis86 : RT @ItaliaTeam_it: Sì Ody, sei ancora sul podio olimpico! ???? Dopo l'argento di #Rio2016 Odette Giuffrida è BRONZO a #Tokyo2020 nei -52 kg!… - MarcoTerrenato : #Tokyo2020 Tris di bronzo per gli azzurri, Odette Giuffrida nel Judo, Elisa Longo Borghini nel Ciclismo e storico… -

Ultime Notizie dalla rete : Judo Odette

La judoka romana, 26 anni, è riuscita a battere nella finale per il terzo e quarto posto l'ungherese Pupp Reka, atterrando la rivale al Golden Score, ossia i supplementari delGiuffrida, ...Sempre oggiGiuffrida aveva vinto il bronzo al torneo di, categoria - 52kg. L'azzurra ha sconfitto l'ungherese Reja Pupp. Seconda medaglia olimpica consecutiva per Giuffrida, dopo l'...(Adnkronos) - Italia a 5 medaglie a Tokyo 2020. Elisa Longo Borghini è di bronzo nella prova in linea di ciclismo su strada. Per Borghini si tratta del secondo bronzo olimpico consecutivo dopo quello ...Quinta giornata di gare ai Giochi Olimpici nipponici. E altre tre medaglie azzurre nella sola giornata di domenica: Longo Borghini, bronzo nel ciclismo su strada femminile, Giuffrida nel judo e appunt ...