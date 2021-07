Infortunio Demme | i tempi di recupero

(Di domenica 25 luglio 2021)- L'riportato ieri, nel corso della sfida tra Napoli e Pro Vercelli, da Diego, preoccupa tifosi e dirigenza dei partenopei. Il numero 4 ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro in seguito ad un contatto molto duro subendo un pestone dall'avversario Comi. Secondo fonti vicine alla redazione di SpazioNapoli, i partenopei dovranno fare a meno di Diegoper - almeno - un mese e mezzo o due. L'entità dell'va ancora valutata in seguito ad ulteriori accertamenti che verranno effettuati nei prossimi giorni che ...

Diegodopo soli 18 a causa di unal ginocchio destro causato da un brutto fallo da parte di un avversario. ...Sarà sottoposto a ulteriori accertamento per capire meglio l'entità del problema, escludere definitivamente il rischio di un intervento e definire i tempi di recupero. Il Corriere dello Sport ipotizza che per il tedesco di nome Diego possano essere almeno due i mesi di stop . Ieri sera il Napoli ha ufficializzato la diagnosi: trauma distorsivo di secondo - ...Come gli piace questo Napoli. Luciano Spalletti non lo nasconde, anzi. A costo di scoprire le carte parla di squadra che “deve” entrare tra le prime quattro, di rosa importante e nonostante il fastidi ...Ansia Napoli per le condizioni di Diego Demme. Il giocatore è uscito infortunato dall'amichevole con la Pro Vercelli e come comunicato successivamente ha ...