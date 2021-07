Green pass, Ghisleri su La7: “Lega in piazza? Il tema ‘no vax’ non funziona. Il 70% degli elettori di Salvini e Meloni ha paura del Covid” (Di domenica 25 luglio 2021) “Come fa la Lega a essere in piazza a contestare un provvedimento votato anche dai suoi ministri? Su questo sbaglia, perché il 70% dell’elettorato leghista e di Fratelli d’Italia ha paura di essere contagiata”. È l’analisi di Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, che in colLegamento con In Onda su La7 ha tracciato il profilo delle persone che si oppongono al vaccino anti Covid e all’obbligo di Green pass, cercando anche di quantificare numericamente il popolo dei cosiddetti no vax. “La maggior parte degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) “Come fa laa essere ina contestare un provvedimento votato anche dai suoi ministri? Su questo sbaglia, perché il 70% dell’elettorato leghista e di Fratelli d’Italia hadi essere contagiata”. È l’analisi di Alessandra, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, che in colmento con In Onda su La7 ha tracciato il profilo delle persone che si oppongono al vaccino antie all’obbligo di, cercando anche di quantificare numericamente il popolo dei cosiddetti no vax. “La maggior parte...

