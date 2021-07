Giulia Stabile: incidente durante le prove, bloccato tutto-FOTO (Di domenica 25 luglio 2021) Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dell’edizione appena conclusa di Amici, ha subito un piccolo incidente, che l’ha costretta ad interrompere le prove di danza. Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20La ballerina infatti ha postato su instagram, una FOTO che la ritrae con un piede fasciato, con del ghiaccio poggiato sopra. Giulia Stabile si è ritrovata con Samuele Barbetta, conosciuto proprio all’interno della scuola del talent show, e con il ballerino, si è instaurata fin da subito, una complicità, che è proseguita anche dopo la fine ... Leggi su formatonews (Di domenica 25 luglio 2021), la ballerina vincitrice dell’edizione appena conclusa di Amici, ha subito un piccolo, che l’ha costretta ad interrompere ledi danza., vincitrice di Amici 20La ballerina infatti ha postato su instagram, unache la ritrae con un piede fasciato, con del ghiaccio poggiato sopra.si è ritrovata con Samuele Barbetta, conosciuto proprio all’interno della scuola del talent show, e con il ballerino, si è instaurata fin da subito, una complicità, che è proseguita anche dopo la fine ...

