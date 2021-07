De Zerbi, buona la prima con lo Shakhtar Donetsk: «Potevamo vincere 5-6 a 0» (Di domenica 25 luglio 2021) Buono l’esordio di Roberto De Zerbi nel campionato ucraiano. Il suo Shakhtar Donetsk batte 2-1 l’Inhulets Esordio vincente per Roberto De Zerbi nel campionato ucraiano sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. Gli arancioneri vincono 2-1 contro l’Inhulets, ma per l’allenatore la vittoria poteva essere molto più larga. «Abbiamo dominato per 80?, in cui avremmo potuto segnare quattro, cinque o anche sei gol e nessuno si sarebbe stupito se davvero fossimo andati sul risultato di 5-0 o 6-0. Sfortunatamente, però, abbiamo fatto solo due reti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Buono l’esordio di Roberto Denel campionato ucraiano. Il suobatte 2-1 l’Inhulets Esordio vincente per Roberto Denel campionato ucraiano sulla panchina dello. Gli arancioneri vincono 2-1 contro l’Inhulets, ma per l’allenatore la vittoria poteva essere molto più larga. «Abbiamo dominato per 80?, in cui avremmo potuto segnare quattro, cinque o anche sei gol e nessuno si sarebbe stupito se davvero fossimo andati sul risultato di 5-0 o 6-0. Sfortunatamente, però, abbiamo fatto solo due reti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

