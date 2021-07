David Beckham fermato dalla Guardia di Finanza | cos’è successo

(Di domenica 25 luglio 2021)in vacanza ad Amalfi è stato notato dalle Fiamme gialle: l’ex campione inglese richiamato dalle forze dell’ordine(Getty Images)L’ex stella del calcio ingleseha avuto momenti particolari durante la sua vacanza in yatch sulle bellissime coste di Amalfi. Il tabloid inglese The Sun ha riferito che l’ex calciatore di Real Madrid e Milan è statodagli agenti delladied ha avuto una lunga chiacchierata. Il tutto è nato a causa di un richiamo che lo storico ...

... venerdì scorso il lussuoso yatch diera ormeggiato al largo della Costiera Amalfitana , ... 'stava prendendo il sole e subito ha lasciato il ponte ed è sceso al piano di sotto per ...Il sex symbol e ex calciatore è stato interrogato dalla ...I figli del campione (minorenni) con la moto d’acqua: il campione inglese non sapeva che in Italia bisogna essere maggiorenni per usarla. Tutto finito con un selfie e una stretta di mano ...David Beckhamè stato interrogato dalla Guardia di Finanza, dopo che i suoi figli sono stati avvistati alla guida di sci d'acqua in prossimità dello yatch di famiglia ...