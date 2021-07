Velletri, Italia Viva in campo per i Referendum sulla Giustizia (Di sabato 24 luglio 2021) A Velletri il partito fondato dal già premier, Matteo Renzi (che si posiziona nel campo riformista e liberal-democratico), Italia Viva, propone un’iniziativa di raccolta firme in favore dei Referendum sulla Giustizia che, dalla Lega ai Radicali, è tema condiviso (articolato con diverse sensibilità). Appuntamento lunedì 26 luglio 2021, dalle ore 17, al Palazzo Comunale. E’ tempo, in Italia, di una “Giustizia giusta” (non Giustizialista). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) Ail partito fondato dal già premier, Matteo Renzi (che si posiziona nelriformista e liberal-democratico),, propone un’iniziativa di raccolta firme in favore deiche, dalla Lega ai Radicali, è tema condiviso (articolato con diverse sensibilità). Appuntamento lunedì 26 luglio 2021, dalle ore 17, al Palazzo Comunale. E’ tempo, in, di una “giusta” (nonlista). su Il Corriere della Città.

