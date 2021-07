Advertising

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svi… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code a tratti causa traffico intenso tra Allacciamento A24 Roma-Teramo (Km 561,7) e A1 Svincolo Col… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-07-2021 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : A1 - Caserta - Traffico Rallentato A1 milano-Napoli Traffico Rallentato su Bivio A1/A30 Caserta-Salerno provenendo da Roma vers... -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

Luceverdedai Provate a questo aggiornamento Buongiorno da Simone Cerchiara mattina di sabato al momento senza disagi per la circolazione regolare ilsulle strade dicompresi il tratto Urbano dellaL'Aquila e il raccordo anulare nelle prossime ore probabile un aumento della circolazione in particolare verso il mare e verso i ...LuceverdeBuon sabato mattina dalla relazione al microfono Simone Cerchiara regolare ilsulle strade dima incidenti potrebbero provocare temporanei rallentamenti in zona Marconi incidente in via di Pozzo Pantaleo all'altezza dell'incrocio con la Portuense vicino alle Terme ...Esodo estivo, lavori dimezzati per favorire il traffico dei vacanzieri. La lista di quelli inamovibili. Ponte di Aulla crollato: sarà ricostruito entro marzo ...Dalle ore 21.00 di lunedì 26 luglio traffico deviato su via Dismano tra lo svincolo di Standiana e l'innesto con la SS 16 ...