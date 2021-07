Se trovi questa moneta strana non buttarla: vale 500€ (Di sabato 24 luglio 2021) Attenzione se ti ritrovi questa moneta particolare per casa: getteresti un piccolo tesoro senza nemmeno saperlo Dietro una singola moneta, potenzialmente, potrebbe nascondersi un tesoro. Letteralmente. Perché non tutti sanno che tra le monete che usiamo ogni giorno per i vari acquisti, ce ne sono alcune considerate rare per alcuni particolari e che valgono smisuratamente L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 24 luglio 2021) Attenzione se ti riparticolare per casa: getteresti un piccolo tesoro senza nemmeno saperlo Dietro una singola, potenzialmente, potrebbe nascondersi un tesoro. Letteralmente. Perché non tutti sanno che tra le monete che usiamo ogni giorno per i vari acquisti, ce ne sono alcune considerate rare per alcuni particolari e che valgono smisuratamente L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

SoProudOfRK : 'Devo vedere quel tatuaggio..' Eda gli ha detto di averlo cancellato dal dito ma di averlo riprodotto altrove, in… - overblastmusic : RT @AdpSiena: «Non iniziare nulla su questa terra che non trovi compimento in cielo; non camminare per una strada che non conduce al cielo»… - antonaccigabria : RT @AdpSiena: «Non iniziare nulla su questa terra che non trovi compimento in cielo; non camminare per una strada che non conduce al cielo»… - AdpSiena : «Non iniziare nulla su questa terra che non trovi compimento in cielo; non camminare per una strada che non conduce… - dipingimilcuor : Momento incazzatura: questa cosa che ad ogni errore dell'attaccante si trovi il difetto nel palleggiatori me le fa… -