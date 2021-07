Scienza, le abilità matematiche dei giovani? Si prevedono con i neurotrasmettitori (Di sabato 24 luglio 2021) I livelli di neurotrasmettitori GABA e glutammato cervello possono prevedere le capacita’ matematiche. A sostenerlo, sono i risultati di studio pubblicato oggi su PLOS Biology, condotto dai ricercatori dell’Universita’ di Oxford, guidati da Roi Cohen Kadosh e George Zacharopoulos. Lo studio ha anche scoperto che le relazioni tra i due neurotrasmettitori e la fluidita’ aritmetica sono cambiate quando i bambini sono diventati adulti. Questi due neurotrasmettitori hanno ruoli complementari nell’organismo: il glutammato e’ il piu’ comune neurotrasmettitore eccitatorio presente nel cervello, mentre il GABA e’ il piu’ comune ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) I livelli diGABA e glutammato cervello possono prevedere le capacita’. A sostenerlo, sono i risultati di studio pubblicato oggi su PLOS Biology, condotto dai ricercatori dell’Universita’ di Oxford, guidati da Roi Cohen Kadosh e George Zacharopoulos. Lo studio ha anche scoperto che le relazioni tra i duee la fluidita’ aritmetica sono cambiate quando i bambini sono diventati adulti. Questi duehanno ruoli complementari nell’organismo: il glutammato e’ il piu’ comune neurotrasmettitore eccitatorio presente nel cervello, mentre il GABA e’ il piu’ comune ...

Ultime Notizie dalla rete : Scienza abilità Tumori e Covid, lo scienziato Califano: "Tornati a 30 anni prima" Ma la scienza non è tutto. Ci vuole anche l'abilità di comunicare e l'intuito per trovare la soluzione giusta che non è necessariamente deduttivo ma quasi un elemento artistico e induttivo". Si parla ...

