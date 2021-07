Samele si arrende a Szilagyi nella finale della sciabola: è medaglia d'argento (Di sabato 24 luglio 2021) Terzo titolo individuale consecutivo alle Olimpiadi per Szilagy, che a Tokyo 2020 annichilisce in finale l'italiano Luigi Samele con il punteggio di 15 - 7. Sessione subito ipotecata da un 7 a 1 di ... Leggi su globalist (Di sabato 24 luglio 2021) Terzo titolo individuale consecutivo alle Olimpiadi per Szilagy, che a Tokyo 2020 annichilisce inl'italiano Luigicon il punteggio di 15 - 7. Sessione subito ipotecata da un 7 a 1 di ...

