zazoomblog : Postepay migliaia di segnalazioni in tutta Italia: cosa sta succedendo - #Postepay #migliaia #segnalazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Postepay migliaia

La Prealpina

Tra i temi caldi della settimana anche un nuovo tentativo di truffa ai danni dei titolari di una. Un messaggio phishing lanciato da truffatori che cercano così di imbrogliaredi ...Nuova truffa ai danni dei titolari di una. Un messaggio phishing lanciato da truffatori tenta di imbrogliaredi utenti. L'utilizzo della tecnologia per compiere un numero sempre crescente di operazioni attira l'attenzione di ...Segnalazioni di frodi arrivano da tutta Italia da parte dei possessori dei Postepay e carte di credito. Ecco cosa sta succedendo ...Il servizio cashback è stato bloccato nel mese di Luglio. Arriva una novità speculare in estate anche per i clienti di Postepay ...