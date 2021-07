Paola Egonu portabandiera olimpica | elogio dello ius soli in diretta Rai

(Di sabato 24 luglio 2021)ha appena marciato comea Tokyo. Nel frattempo, in Italia, il dibattito sullo iuscontinua.alle Olimpiadi (Twitter, Eurosport)Un momento di grazia per la pallavolista azzurra, che ha rappresentato l’Italia e l’Europa trasportando il vessillo olimpico durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Purtroppo, il colore della pelle e le origini etniche di una delle pallavoliste più promettenti al mondo fa ancora notizia più dei suoi indiscutibili meriti nel ...

"Carissima, le tue Olimpiadi di Tokyo sono iniziate già con una forte emozione: essere stata scelta a portare il vessillo olimpico durante la cerimonia di inaugurazione all'Olympic Stadium.Paola Egonu ha appena marciato come portabandiera olimpica a Tokyo. Nel frattempo, in Italia, il dibattito sullo ius soli continua.Prosegue la querelle a distanza fra Adinolfi e Mauro Berrutto circa la scelta di Paola Egonu come portabandiera Italia: gli ultimi risvolti ...