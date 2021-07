Monet | il Re degli impressionisti | arriva al Palazzo Reale di Milano

Leggi su velvetmag

(Di sabato 24 luglio 2021) Oltre cinquanta opere dell’artista più amato tra gli, provenienti dal Musée Marmottandi Parigi, saranno in mostra almeneghino questo autunno. Prende il via infatti la mostra su Claudedal 18 settembre al 30 gennaio 2022. Promossa dal Comune di-Cultura e prodotta dae Arthemisia, l’esposizione è curata da Marianne Mathieu ed è realizzata in collaborazione con il Musée Marmottan, da cui proviene l’intero corpus di opere, e l’Académie Des Beaux – ...