Maltempo in Piemonte | nubifragio e danni nel Biellese

Un violento temporale si è abbattuto sul Biellese. Grandine, forte vento e pioggia hanno colpito il territorio orientale, provocando diversi danni. La superstrada Biella - Cossato è stata ...

