LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Isola e Fiamingo ai quarti di finale!!! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.55 Davvero straordinarie le nostre azzurre che in contemporanea hanno portato a casa due vittorie di grandissimo spessore per volare tra le migliori otto del tabellone. 6.53 IsolaAAAAAAAAAAAAAAA!!!! FEDERICA Isola AI quarti DI finale!!!! DOPO ESSER PARTITA SOTTO 0-3, UNA VITTORIA SPLENDIDA PER 15-8 CONTRO LA TDS N.5 LIN!!! DUE AZZURRE AI quarti!!! 6.53 FiamingoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! DA URLO QUESTA RIMONTA!!!!!!!!!!!!!!!! 15-13!!!!!!!!!!!! quarti DI ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.55 Davvero straordinarie le nostre azzurre che in contemporanea hanno portato a casa due vittorie di grandissimo spessore per volare tra le migliori otto del tabellone. 6.53AAAAAAAAAAAAAAA!!!! FEDERICAAIDI! DOPO ESSER PARTITA SOTTO 0-3, UNA VITTORIA SPLENDIDA PER 15-8 CONTRO LA TDS N.5 LIN!!! DUE AZZURRE AI!!! 6.53OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! DA URLO QUESTA RIMONTA!!!!!!!!!!!!!!!! 15-13!!!!!!!!!!!!DI ...

Advertising

CxFrancesca : RT @fanpage: IN FINALE! ??????Splendida prestazione dei ragazzi del quattro senza!: - CxFrancesca : RT @fanpage: Rimonta da sogno per gli azzurri del volley. L'Italia c'è! - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE – Scherma sciabola maschile prima giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Scherma #sciabola #maschile #prima - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Fiamingo Isola e Navarria agli ottavi di finale!! Bruciante eliminazione per Curat… - ReTwitStorm_ita : RT @fanpage: Rimonta da sogno per gli azzurri del volley. L'Italia c'è! -