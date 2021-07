Inter, assalto di Marotta su Correa: superata la concorrenza di Tottenham e Psg (Di sabato 24 luglio 2021) Continua la ricerca da parte di Marotta di una quarta punta sul mercato da mettere a servizio di Simone Inzaghi per rinforzare il reparto offensivo con Lukaku, Lautaro e Sanchez. Le ultime news arrivano da Calciomercato.it, noto portale d’informazione sportiva, che nelle ultime ore ha dato l’Inter come molto vicina a Joaquin Correa, attaccante argentino della Lazio, che ha già L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Continua la ricerca da parte didi una quarta punta sul mercato da mettere a servizio di Simone Inzaghi per rinforzare il reparto offensivo con Lukaku, Lautaro e Sanchez. Le ultime news arrivano da Calciomercato.it, noto portale d’informazione sportiva, che nelle ultime ore ha dato l’come molto vicina a Joaquin, attaccante argentino della Lazio, che ha già L'articolo

Advertising

Milannews24_com : Pessina Inter: c’è l’ostacolo Milan. Assalto rinviato a lungo termine - gilnar76 : Pessina Inter: c’è l’ostacolo #Milan. Assalto rinviato a lungo termine #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - infoitsport : Calciomercato Inter, assalto Barcellona per Lukaku | Che scambio! - zazoomblog : Calciomercato Inter il Real torna all’assalto Via per 80 milioni - #Calciomercato #Inter #torna - YBah96 : RT @ArmandoAreniell: Inter, nuovo assalto a Modric: sarebbe pronta l'offerta per gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Inter assalto Calciomercato, il futuro di CR7 e della Juve dipende da Mbappè e Psg In casa Inter per esempio si cerca ancora il sostituto di Hakimi, con Nandez e Bellerin in pole ... intanto però i movimenti più grossi arrivano dall'estero, dove lo scatenato PSG prepara l'assalto ...

Inter, due obiettivi prioritari per Marotta I dirigenti dell'Inter Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando da tempo per mettere a disposizione di Simone Inzaghi l'esterno a tutta fascia come a Cagliari o mezzala d'assalto come ai tempi ...

Inter, assalto a Nandez. Nainggolan ai saluti QUOTIDIANO NAZIONALE Inter, assalto di Marotta su Correa: superata la concorrenza di Tottenham e Psg Continua la ricerca da parte di Marotta di una quarta punta sul mercato da mettere a servizio di Simone Inzaghi per rinforzare il reparto offensivo con Continua la ricerca da parte di Marotta di una q ...

Inter, spunta l’opzione Scamacca. “Sondaggio di Marotta: si può sbloccare così” L'Inter è al lavoro per sfoltire prima il reparto avanzato prima di lanciare l'assalto alla punta. 'Keita tornerebbe volentieri a Milano, ma l'Inter non ha ancora affondato il colpo su di lui perché p ...

In casaper esempio si cerca ancora il sostituto di Hakimi, con Nandez e Bellerin in pole ... intanto però i movimenti più grossi arrivano dall'estero, dove lo scatenato PSG prepara l'...I dirigenti dell'Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando da tempo per mettere a disposizione di Simone Inzaghi l'esterno a tutta fascia come a Cagliari o mezzala d'come ai tempi ...Continua la ricerca da parte di Marotta di una quarta punta sul mercato da mettere a servizio di Simone Inzaghi per rinforzare il reparto offensivo con Continua la ricerca da parte di Marotta di una q ...L'Inter è al lavoro per sfoltire prima il reparto avanzato prima di lanciare l'assalto alla punta. 'Keita tornerebbe volentieri a Milano, ma l'Inter non ha ancora affondato il colpo su di lui perché p ...