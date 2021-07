(Di sabato 24 luglio 2021) Ildi, Hervé Jamar, hato unadi, per organizzare un piano per possibili emergenze, a causa dei nuovi temporali previsti nella provincia per tutto il weekend. L'...

Advertising

fisco24_info : Governatore Liegi convoca riunione crisi per il maltempo: Preparato anche un piano di evacuazione - TG24info : Provincia – #Alluvioni Belgio e Germania, Pompeo scrive al | -

Ultime Notizie dalla rete : Governatore Liegi

Agenzia ANSA

Ildi, Hervé Jamar, ha convocato una riunione di crisi, per organizzare un piano per possibili emergenze, a causa dei nuovi temporali previsti nella provincia per tutto il weekend. L'...quella che ha scritto il presidente Antonio Pompeo aldella Provincia di, Hervé Jamar, esprimendo 'la più profonda solidarietà per la tragedia che ha colpito i territori del Belgio e della Germania, devastati dalla furia degli eventi ...Il governatore di Liegi, Hervé Jamar, ha convocato una riunione di crisi, per organizzare un piano per possibili emergenze, a causa dei nuovi temporali previsti nella provincia per tutto il weekend. ( ...Una lettera per esprimere solidarietà ai Paesi del Belgio e della Germania, flagellati in questi giorni da violente alluvioni che ...