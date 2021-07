Fedele: “Se il Napoli non fa cessioni clamorose può lottare per lo Scudetto. I giovani scelgono altri club per un motivo” (Di sabato 24 luglio 2021) Enrico Fedele ex manager dei fratelli Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Fedele ha commentato la festa tenuta dal club a Dimaro e si è soffermato sulla questione “settore giovanile”. “Io avrei evitato la festa di presentazione tenuta ieri sera. Che senso aveva? Non è stata una cosa da Napoli? Si sarebbe potuta rinviare. Perché non farla a Castel di Sangro quando il tecnico toscano Luciano Spalletti avrà a disposizione anche i calciatori reduci da Euro 2020?”. Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte ha poi aggiunto: “Se il Napoli ... Leggi su napolipiu (Di sabato 24 luglio 2021) Enricoex manager dei fratelli Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.ha commentato la festa tenuta dala Dimaro e si è soffermato sulla questione “settorele”. “Io avrei evitato la festa di presentazione tenuta ieri sera. Che senso aveva? Non è stata una cosa da? Si sarebbe potuta rinviare. Perché non farla a Castel di Sangro quando il tecnico toscano Luciano Spalletti avrà a disposizione anche i calciatori reduci da Euro 2020?”. Enricoai microfoni di Radio Marte ha poi aggiunto: “Se il...

