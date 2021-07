Escursionista scivola in ferrata e rimane sospeso all' imbrago | recuperato dal Soccorso alpino

(Di sabato 24 luglio 2021) Sabato, intorno alle 12.30, la Centrale del Suem di Vicenza è stata allertata per unche, probabilmente a causa di un mancamento, erato per alcuni metri sulladel Vaio ...

Sabato, intorno alle 12.30, la Centrale del Suem di Vicenza è stata allertata per un escursionista che, probabilmente a causa di un mancamento, era scivolato per alcuni metri sulla Ferrata del Vaio Scuro, nel Gruppo del Fumante. Rimasto sospeso agganciato all'imbrago, l'uomo, un 32enne della provincia di Parma, è scivolato sulla neve e, finendo su un sasso, si è ferito ad un arto inferiore, mentre si trovava nella zona del bivacco Orobica (gruppo Presanella).