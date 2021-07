Dalla sciabola la prima medaglia azzurra | Luigi Samele è d' argento

Advertising

sportface2016 : La prima medaglia azzurra a #Tokyo2020 arriva dalla #Scherma (#Sciabola maschile) Bravissimo Luigi #Samele! Argent… - LaRagione_eu : Luigi Samele vince la medaglia d'argento nella sciabola uomini. La prima medaglia arriva dalla scherma. Troppo f… - neifatti : Olimpiadi, dalla sciabola prima medaglia azzurra - USPisascherma : La prima medaglia per l’ #Italia a #tokyo2020 arriva dalla sciabola! @gigisamele87 è Argento!!! ??#fencing… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: La prima medaglia azzurra a #Tokyo2020 arriva dalla #Scherma (#Sciabola maschile) Bravissimo Luigi #Samele! Argento! #… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla sciabola

A arriva la prima medaglia italiana in assoluto, e arrivascherma grazie a Luigi Samele e alla suache sono stati capaci di conquistare una finale per l'oro con due grandi prestazioni ...E' di Luigi Samele la prima medaglia azzurra ai Giochi. E' ancora la scherma a regalare gioie allo sport italiano ed è un argento che brilla: nella finale dellamaschile Samele è stato sconfitto 15 - 7 da un monumento della scherma, l'ungherese Aron Szilagyi, già campione olimpico a Londra 2012 e a Rio 2016 (impresa riuscita nella scherma solo a ...L'azzurro sconfitto dall'ungherese Aron Szilagyi, campione olimpico sia a Londra 2012 sia a Rio de Janeiro 2016 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:38 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa prima giornata del torneo di scherma e avi augura un buon proseguimento di giornata ...