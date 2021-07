Covid Italia, 24 luglio: stabili i positivi (5.140), diminuiscono i morti (5), salgono i ricoveri e le terapie intensive (Di sabato 24 luglio 2021) Tornano a salire le terapie intensive: Sono 172 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 21 (ieri 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.340, in aumento di 36 rispetto a ieri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 luglio 2021) Tornano a salire le: Sono 172 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni perin, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 21 (ieri 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.340, in aumento di 36 rispetto a ieri L'articolo proviene da Firenze Post.

