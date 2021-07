Advertising

FirenzePost : Codacons: decreto Covid crea ingiuste discriminazioni fra i cittadini. Chiede green pass anche nelle chiese -

Ultime Notizie dalla rete : Codacons decreto

triestecafe.it

Per questo ho firmato oggi unper l'adozione di un regolamento nazionale per la prevenzione,... Maresca 'Orrore del mio Paese, da allora mi batto per mondo migliore' Altre Newssu ...sul piede di guerra Intanto ilè già sul piede di guerra e tramite il presidente Carlo Rienzi all' Adkronos ha fatto sapere che il Green Pass alla francese: ' E' inaccettabile e ...Codacons sottolinea come «il decreto, inspiegabilmente, non abbia validità per i luoghi di culto, mettendo così a rischio la salute dei fedeli e allontanandoli dalle funzioni religiose» consumatori co ...Il nuovo decreto Covid che introduce il Green pass dal 6 agosto per accedere a tutta una serie di servizi crea ingiuste discriminazioni tra cittadini e dimentica una serie di luoghi dove si creano per ...