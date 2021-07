Ceccarello, che beffa: la finale sfuma all'ultimo tiro (Di sabato 24 luglio 2021) Sofia Ceccarello, che beffa. La 18enne romagnola manca la finale a otto della carabina 10 metri del tiro a segno per un soffio. In qualificazione, fino al 59° dei 60 tiri previsti, viaggia in una ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 luglio 2021) Sofia, che. La 18enne romagnola manca laa otto della carabina 10 metri dela segno per un soffio. In qualificazione, fino al 59° dei 60 tiri previsti, viaggia in una ...

