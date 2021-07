Calciomercato Juventus: no a 100 milioni per Chiesa dal Liverpool (Di sabato 24 luglio 2021) Calciomercato Juve: anche il Liverpool di Klopp avrebbe recapitato un’offerta da ben 100 milioni di euro. Tutti i dettagli Tutti pazzi per Federico Chiesa. Non solo Bayern Monaco e Chelsea, con la Juve che avrebbe già rifiutato un’offerta di 100 milioni di euro. Un’altra big della Premier League avrebbe infatti messo nel mirino l’esterno neo campione d’Europa. Si tratta del Liverpool, su espressa richiesta di Klopp: secondo quanto riportato da Repubblica, anche i Reds avrebbero recapitato un’offerta di 100 milioni. Proposta subito rispedita al mittente da Agnelli e la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021)Juve: anche ildi Klopp avrebbe recapitato un’offerta da ben 100di euro. Tutti i dettagli Tutti pazzi per Federico. Non solo Bayern Monaco e Chelsea, con la Juve che avrebbe già rifiutato un’offerta di 100di euro. Un’altra big della Premier League avrebbe infatti messo nel mirino l’esterno neo campione d’Europa. Si tratta del, su espressa richiesta di Klopp: secondo quanto riportato da Repubblica, anche i Reds avrebbero recapitato un’offerta di 100. Proposta subito rispedita al mittente da Agnelli e la ...

