Calciomercato | bomber via dalla Serie A | Juventus e Inter ko

(Di sabato 24 luglio 2021) È ancora in bilico il futuro di Edin Dzeko e spunta un’offerta importante dal Tottenham di Paratici:ko Sembra essere ancora in bilico il futuro di Edin… L'articoloviako è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

CMercatoNews : ???? Nuovo assalto alla #Juventus: offerto il bomber del #Chelsea per #Chiesa - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - sportli26181512 : Sassuolomania: troppi nove? Forse. Pazienza se bussa l’Inter, è il momento di puntare su Scamacca: Ci son due giova… - infoitsport : Calciomercato Juventus, Mbappé spinge Ronaldo al PSG | Ecco il nuovo bomber! - infoitsport : Calciomercato Milan, colpo ai dettagli | Bomber per Pioli! -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato bomber

AsRomaLive.it

Ildella Juventus vede la società bianconera impegnata soprattutto a cercare dei rinforzi ... Indipendentemente da questo però il club bianconero sta cercando un altroche possa ...Ci son due giovani, un vecchioe un francese, che si fa? Bisogna venderne uno, prestarne uno di nuovo? E in tal caso chi? Ancora Scamacca? No, Scamacca no. Stavolta deve restare. Pazienza se ...Il primo fra questi è Andriy Shevchenko, secondo bomber della storia milanista che dalla stagione 2001-2002 ha ottenuto per ben quattro volte il record di miglior capocannoniere rossonero in assoluto.L'obiettivo è uno solo: la vittoria del campionato di Seconda Categoria. Il Castelfranco Calcio riparte dalla presentazione della squadra 2021-2022 svolta ...