Barack Obama e Bruce Springsteen insieme per un libro

Barack Obama e Bruce Springsteen hanno annunciato l'uscita di un libro scritto insieme. Il libro si intitola "Renegades: Born in the U.S.A." e sarà basato sull'omonimo podcast per Spotify. Conterrà anche molto materiale inedito. Barack Obama e Bruce Springsteen presentano il loro nuovo libro? L'ex presidente americano Barack Obama e il cantante Bruce Springsteen hanno

