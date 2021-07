Alluvione in Germania, l’asta dell’atalantino Gosens per aiutare i suoi connazionali (Di sabato 24 luglio 2021) La numero 20 a Euro 2020 contro la Francia nel girone, quella nera da trasferta utilizzata contro l’Inghilterra, varie paia di scarpe da calcio, la maglia dell’Atalanta della finale di Coppa Italia con la Juventus e quella degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, per le vittime dell’Alluvione in Germania. Attraverso la Fondazione “Traumen lonht sich”, ‘Vale la pena sognare’, il titolo della sua autobiografia, il calciatore nerazzurro della nazionale tedesca Robin Gosens ha aperto sul portale unitedcharity.de un’asta benefica a favore delle famiglie colpite dalle recenti calamità naturali in patria. “A causa della situazione ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 luglio 2021) La numero 20 a Euro 2020 contro la Francia nel girone, quella nera da trasferta utilizzata contro l’Inghilterra, varie paia di scarpe da calcio, la maglia dell’Atalanta della finale di Coppa Italia con la Juventus e quella degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, per le vittime dell’in. Attraverso la Fondazione “Traumen lonht sich”, ‘Vale la pena sognare’, il titolo della sua autobiografia, il calciatore nerazzurro della nazionale tedesca Robinha aperto sul portale unitedcharity.de un’asta benefica a favore delle famiglie colpite dalle recenti calamità naturali in patria. “A causa della situazione ...

