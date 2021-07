Ultime Notizie Roma del 23-07-2021 ore 10:10 (Di venerdì 23 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio draghi l’appello non vaccinarsi una perla morire ha detto il Green pass non è un arbitrio una misura che da serenità sottolineato il premier cambiano i parametri per la zona gialla la soglia viene fissata al 10% per le terapie Intensive e al 15% per le ospedalizzazioni la riforma cartabia governo chiede la fiducia al premier vogliamo fuori un punto fermo ma siamo aperti a miglioramenti tecnici cartabia vi terremo zone di impunità Vice Associazione Nazionale magistrati CSM si oppongono salterebbero troppi processi in ambiente A Napoli c’è l’accordo per grandi il tuo completo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio draghi l’appello non vaccinarsi una perla morire ha detto il Green pass non è un arbitrio una misura che da serenità sottolineato il premier cambiano i parametri per la zona gialla la soglia viene fissata al 10% per le terapie Intensive e al 15% per le ospedalizzazioni la riforma cartabia governo chiede la fiducia al premier vogliamo fuori un punto fermo ma siamo aperti a miglioramenti tecnici cartabia vi terremo zone di impunità Vice Associazione Nazionale magistrati CSM si oppongono salterebbero troppi processi in ambiente A Napoli c’è l’accordo per grandi il tuo completo ...

