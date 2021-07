Ufficiale: Mario Coppola è un nuovo giocatore della Vis Pesaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Colpo a centrocampo per la Vis Pesaro che si è assicurata il centrocampista Mario Coppola. Ecco il comunicato del club: “La VIS Pesaro 1898 è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Mario Coppola, (07/08/1990), centrocampista. Il neo biancorosso ha siglato un contratto annuale con opzione per il secondo anno. Coppola ha 58 presenze in serie D, prima nella NOCERINA, passando poi al POTENZA nel Dicembre 2017, dove ha vinto il campionato 2017-2018. Ma è in serie C che Coppola ha una solida esperienza con 240 presenze tra ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Colpo a centrocampo per la Vische si è assicurata il centrocampista. Ecco il comunicato del club: “La VIS1898 è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, (07/08/1990), centrocampista. Il neo biancorosso ha siglato un contratto annuale con opzione per il secondo anno.ha 58 presenze in serie D, prima nella NOCERINA, passando poi al POTENZA nel Dicembre 2017, dove ha vinto il campionato 2017-2018. Ma è in serie C cheha una solida esperienza con 240 presenze tra ...

