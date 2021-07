The Last of Us, la serie tv: che personaggio interpreterà Anna Torv? (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelle ultime settimane, le dichiarazioni riguardo alla serie tv di The Last of Us stanno aumentando. In particolare, si sono aggiunte delle importanti informazioni sul cast. Per il progetto, sono stati esaminati moltissimi provini, visto che l’obiettivo dei produttori è quello di puntare su interpreti d’eccezione. Per realizzare una trama così dettagliata ed emozionante, infatti, non si può essere carenti sui volti scelti per dare vita ai personaggi. L’ultima attrice che si è unita al team è Anna Torv. Ella reciterà nel ruolo di Tess, una figura importantissima per il salvataggio di Ellie. La donna accompagnerà Joel ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelle ultime settimane, le dichiarazioni riguardo allatv di Theof Us stanno aumentando. In particolare, si sono aggiunte delle importanti informazioni sul cast. Per il progetto, sono stati esaminati moltissimi provini, visto che l’obiettivo dei produttori è quello di puntare su interpreti d’eccezione. Per realizzare una trama così dettagliata ed emozionante, infatti, non si può essere carenti sui volti scelti per dare vita ai personaggi. L’ultima attrice che si è unita al team è. Ella reciterà nel ruolo di Tess, una figura importantissima per il salvataggio di Ellie. La donna accompagnerà Joel ...

