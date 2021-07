Superbike, risultati FP2 GP Olanda 2021: Jonathan Rea è il più veloce davanti a Gerloff e Bautista, 8° Rinaldi (Di venerdì 23 luglio 2021) Domina l’equilibrio ad Assen, dove si è disputata la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, quinto appuntamento della stagione del Mondiale Superbike 2021. I primi 13 classificati, infatti, sono racchiusi in appena 952 millesimi, sintomo che vivremo un fine settimana davvero combattuto nella “Università della moto”. Da questo scenario è emerso il solito Jonathan Rea (Kawasaki) che, smanioso di rifarsi dopo la battuta d’arresto di Donington Park, ha fatto segnare il miglior crono in 1:34.391 precedendo per appena 121 millesimi lo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) in 1:34.512, mentre ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Domina l’equilibrio ad Assen, dove si è disputata la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’, quinto appuntamento della stagione del Mondiale. I primi 13 classificati, infatti, sono racchiusi in appena 952 millesimi, sintomo che vivremo un fine settimana davvero combattuto nella “Università della moto”. Da questo scenario è emerso il solitoRea (Kawasaki) che, smanioso di rifarsi dopo la battuta d’arresto di Donington Park, ha fatto segnare il miglior crono in 1:34.391 precedendo per appena 121 millesimi lo statunitense Garrett(Yamaha) in 1:34.512, mentre ...

Advertising

OA_Sport : #Superbike, risultati FP2 GP Olanda 2021: Jonathan #Rea è il più veloce davanti a #Gerloff e #Bautista, 8° #Rinaldi… - motorboxcom : #WorldSBK Inizia bene la Ducati ad Assen, con tre moto nei primi 4 delle FP1 e Redding al comando - gponedotcom : LORIS BAZ: 'Sono emigrato in MOTOAMERICA con Ducati perché non volevo solo far numero in Superbike': Loris Baz dopo… -