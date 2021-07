Spinazzola: “A Novembre in campo. Inter? Mi ha ferito sentirmi dare dello zoppo” (Di venerdì 23 luglio 2021) Le parole dell'esterno giallorosso, desideroso di tornare in campo il prima possibile dopo la rottura del tendine d’Achille Leggi su mediagol (Di venerdì 23 luglio 2021) Le parole dell'esterno giallorosso, desideroso di tornare inil prima possibile dopo la rottura del tendine d’Achille

Advertising

andreastoolbox : Roma, Spinazzola: 'A novembre torno in campo. Mourinho ha conquistato tutti' | Sky Sport - Mediagol : Spinazzola: “A Novembre in campo. Inter? Mi ha ferito sentirmi dare dello zoppo” - herotlevy : RT @SkySport: Roma, Spinazzola: 'A novembre torno in campo. Mourinho ha conquistato tutti' #SkySport #Roma #Spinazzola #Mourinho https://t… - SkySport : Roma, Spinazzola: 'A novembre torno in campo. Mourinho ha conquistato tutti' #SkySport #Roma #Spinazzola #Mourinho - sportli26181512 : Roma, Spinazzola: 'A novembre torno in campo. Mourinho ha conquistato tutti': Dopo la rottura del tendine d'Achille… -