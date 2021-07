Ostia | albero cade su un' auto con un 5 persone a bordo | ferito anche un neonato

(Di venerdì 23 luglio 2021) Terrore in serata ad . Unè crollato all'improvviso lungo via dei Pescatori ed è finito contro un', una Ford di colore grigio. All'interno c'erano 5, tra cui un. Dalle ...

Terrore in serata ad . Unè crollato all'improvviso lungo via dei Pescatori ed è finito contro un'auto, una Ford di colore grigio. All'interno c'erano 5 persone, tra cui un neonato . Dalle prime informazioni, pare che ...L'impatto è stato violentissimo: la Smart si è ribaltata e si è schiantata contro un. L'uomo ...guida della Ka è rimasta praticamente illesa ma è stata accompagnata all'ospedale Grassi di...Terrore in serata ad Ostia. Un albero è crollato all'improvviso lungo via dei Pescatori ed è finito contro un'auto, una Ford di colore grigio. All'interno c'erano ...Ultimo saluto ieri ad Antonio Bevilacqua, il ragazzo di 23 anni che ha perso la vita nell'incidente dell'11 luglio scorso sulla Cristoforo Colombo. I funerali si sono tenuti in ...