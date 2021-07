Omicidio Fortuna Belisario, 30 anni in appello al marito, fu omicidio volotario. (Di venerdì 23 luglio 2021) La IV sezione della Corte di Assise di appello di Napoli ha condannato a 30 anni di reclusione Vincenzo Lo Presto, 43 anni, marito di Fortuna Bellisario, uccisa a Napoli, il 7 marzo 2019, secondo l'... Leggi su gazzettadinapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) La IV sezione della Corte di Assise didi Napoli ha condannato a 30di reclusione Vincenzo Lo Presto, 43diBellisario, uccisa a Napoli, il 7 marzo 2019, secondo l'...

Advertising

porette3 : Direi #omicidio, ma per fortuna sarà un giudice a stabilirlo e non tutti questi novelli esperti di #armidafuoco o d… - Martina87908278 : RT @chilhavistorai3: Il marito di Fortuna Bellisario condannato a 30 anni in appello per omicidio volontario. In primo grado la pena per Vi… - paolochiariello : #Juorno #omicidio #fortunabellisario, 30 anni di carcere al marito - juornoit : #Juorno #omicidio #fortunabellisario, 30 anni di carcere al marito - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Il marito di Fortuna Bellisario condannato a 30 anni in appello per omicidio volontario. In primo grado la pena per Vi… -