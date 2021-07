Advertising

_OlivierGiroud_ : Ciao tifosi milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l'ora di iniziare questa emozionante av… - PietroMazzara : La #CurvaSud a Casa #Milan con lo striscione a sostegno di Ivan #Gazidis [@AntoVitiello] - DiMarzio : La vicinanza dei tifosi del #Milan all'Ad #Gazidis - PianetaMilan : #Milan, #Gazidis ha già iniziato le cure a New York: ecco il programma - pippoinzaghi_09 : RT @PietroMazzara: La #CurvaSud a Casa #Milan con lo striscione a sostegno di Ivan #Gazidis [@AntoVitiello] -

è negli Stati Uniti per guarire dal problema di salute che lo ha recentemente colpito. Ma pensa ale ha inviato un video. Ivanè a New York per le cure necessarie a guarire dal carcinoma alla gola che gli è stato diagnosticato. Il mondosi è stretto attorno a lui, determinato a ...Serie A - Anche la Curva Sud si stringe attorno a Ivan. I tifosi rossoneri hanno infatti esposto uno striscione fuori da Casa, con un messaggio di supporto rivolto all'amministratore delegato: "Ivan non mollare, la Sud è con te"....Ivan Gazidis, ad rossonero a cui nei giorni scorsi è stato diagnosticato un carcinoma alla gola, si trova a New York dove ha già iniziato le cure. Come spiega questa mattina ...Dopo la notizia sulle condizioni di salute di Gazidis i tifosi rossoneri hanno esposto a casa Milan uno striscione per il dirigente ...