L'ambientalista che non ti aspetti: Vettel raccoglie i rifiuti in tribuna dopo il Gp di Silverstone (Di venerdì 23 luglio 2021) Il pilota tedesco Sebastian Vettel, dopo il ritiro dal Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, si è messo a ripulire gli spalti del circuito raccogliendo grandi sacchi di spazzatura. Come ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Il pilota tedesco Sebastianil ritiro dal Gran Premio di Gran Bretagna a, si è messo a ripulire gli spalti del circuitondo grandi sacchi di spazzatura. Come ...

Advertising

c_appendino : È un onore vedere iniziare il percorso del @Mov5Stelle al fianco di @europaverde_it creando qui a Torino un fronte… - enpaonlus : Addio Joannah Stutchbury, assassinata l’ambientalista che fermò le ruspe nelle foreste del Kenya… - enpaonlus : - MMastrantuono : RT @c_appendino: È un onore vedere iniziare il percorso del @Mov5Stelle al fianco di @europaverde_it creando qui a Torino un fronte autenti… - riotatttherite : @roberta88grace È un manga/anime per bambine con guerriere che si trasformano grazie ai geni di animali in via d'es… -