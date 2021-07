Jennifer Lopez e Ben Affleck: la relazione è ufficiale anche sui social (Di venerdì 23 luglio 2021) Una relazione molto chiacchierata nel mondo quella tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, ma adesso arriva l’ufficialità anche sui social Una delle regole sulle relazioni e i sentimenti è quella che impone di non ritornare con un ex. In questo 2021 così caotico e in balia di una pandemia mondiale, è accaduto di tutto. Compresa la violazione della regola da parte di una delle Regine del pop a livello internazionale. Le voci sull’avvicinamento prima e gli avvistamenti con tanto di scatti rubati dopo hanno spiegato che la regola sugli e vale, ma non per Jennifer ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Unamolto chiacchierata nel mondo quella tra Ben, ma adesso arriva l’ufficialitàsuiUna delle regole sulle relazioni e i sentimenti è quella che impone di non ritornare con un ex. In questo 2021 così caotico e in balia di una pandemia mondiale, è accaduto di tutto. Compresa la violazione della regola da parte di una delle Regine del pop a livello internazionale. Le voci sull’avvicinamento prima e gli avvistamenti con tanto di scatti rubati dopo hanno spiegato che la regola sugli e vale, ma non per...

Advertising

damnryo : dj in spiaggia che mette una canzone di Shakira e proprio non ce la fa a risparmiarsi il commento misogino 'e se Sh… - f_uccheddu : @MikeFuriano Jennifer Lopez è il top. - RadioR101 : #R101News: per #JenniferLopez 'questo è il momento migliore della sua vita' ?????? - PsicopaticoF : La bellissima Jennifer Lopez ?? - PsicopaticoF : La bellissima Jennifer Lopez ?? -