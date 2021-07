Il Comune di Treviolo diventa ente erogatore dello Spid

AmoBergamo : #Bergamo Il Comune di Treviolo apre ai cittadini le iscrizioni al registro dei volontari civici -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Treviolo

L'Eco di Bergamo

Abitate ae desiderate mettervi al servizio della comunità? Ilpuò darvi una mano. L'Amministrazione ha infatti aperto le iscrizioni al registro dei volontari civici, cui possono fare richiesta ...Per gli ultimi 1,7 chilometri della- Paladina, che scenderanno in trincea a Valbrembo, ... In stand by, invece, il cavalcavia di via Kennedy , neldi Valbrembo: "Le spalle laterali sono ...Da venerdì 16 luglio chiunque abbia voglia di dedicare parte del suo tempo alla comunità, potrà iscriversi al nuovo albo dei volontari ...L’arteria stradale secondo il nuovo cronoprogramma sarà percorribile a febbraio. In stand-by il cavalcavia in via Kennedy a Valbrembo: manca l’autorizzazione di Autostrade per l’Italia al trasporto de ...