Il cast di Tale e Quale Show 2021

Tale e Quale Show L'undicesima edizione di Tale e Quale Show ha il suo cast ufficiale. Stamattina, attraverso i suoi canali social, Carlo Conti ha infatti reso nota la rosa dei dieci concorrenti che animeranno, a suon di imitazioni, lo Show del venerdì sera di Rai1. Scopriamo dunque i vip che hanno deciso di mettersi in gioco. Saranno della partita il comico Ciro Priello, membro dei The Jackal e vincitore della prima edizione di Lol Italia, il cantante Dennis Fantina (primo classificato a Saranno Famosi), Biagio Izzo, i Gemelli di Guidonia (i fratelli ...

