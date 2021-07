Green Pass: ecco la guida per scaricare la certificazione verde (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal 6 agosto il Green Pass sarà obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Di seguito la guida per scaricarlo In Italia a partire dal prossimo venerdì 6 agosto il Green Pass sarà obbligatorio per accedere a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre e non solo. Questa la decisione annunciata dal Governo per decreto: per poter usufruire di alcune attività e servizi, sarà necessario possedere le certificazioni verdi Covid-19. Per poter ottenere il Green Pass si dovrà rispettare una di queste condizioni: Se hai effettuato ... Leggi su zon (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal 6 agosto ilsarà obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Di seguito laper scaricarlo In Italia a partire dal prossimo venerdì 6 agosto ilsarà obbligatorio per accedere a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre e non solo. Questa la decisione annunciata dal Governo per decreto: per poter usufruire di alcune attività e servizi, sarà necessario possedere le certificazioni verdi Covid-19. Per poter ottenere ilsi dovrà rispettare una di queste condizioni: Se hai effettuato ...

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - IvanBrunetti2 : @NicolaPorro In Parlamento Green Pass per parlamentari e dipendenti no vero? Sono centinaia e tutti vaccinati con due dosi? - amicodisinto : @topocazzo88 Come funziona per chi e' GIA' VACCINATO ma da paese extra ue? Mi pagano i tamponi finche' non si accor… -