Green Pass, c’è chi dice no: la presa di posizione dei Vigili Urbani di Roma (Di venerdì 23 luglio 2021) L’approvazione del decreto legge sul Green Pass non trova tutti d’accordo: i Vigili Urbani di Roma hanno deciso di non fare multe. Ieri il Parlamento ha approvato il tanto discusso decreto sul Green Pass. A partire dal prossimo 6 agosto sarà obbligatorio esibire il Green Pass per poter partecipare a moltissime attività sociali, come andare ai ristoranti o nei locali al chiuso, ma anche per concerti, mostre, partite di calcio, palestre, piscine e via dicendo. Una misura che ha diviso l’opinione pubblica e che a quanto pare ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 luglio 2021) L’approvazione del decreto legge sulnon trova tutti d’accordo: idihanno deciso di non fare multe. Ieri il Parlamento ha approvato il tanto discusso decreto sul. A partire dal prossimo 6 agosto sarà obbligatorio esibire ilper poter partecipare a moltissime attività sociali, come andare ai ristoranti o nei locali al chiuso, ma anche per concerti, mostre, partite di calcio, palestre, piscine e viando. Una misura che ha diviso l’opinione pubblica e che a quanto pare ...

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - PatrizioPatern1 : RT @MenteBionda: Magi (Presidente Ordine Medici): 'Vaccinati contagiano come non vaccinati', allora il Green Pass? - bennyamino8634 : RT @cozzmat: 'Salve buongiorno, dovrei entrare al centro commerciale per fare la spesa per la settimana.' 'Buongiorno, guardi, abbiamo un… -