Ferie docenti a tempo indeterminato e precari: sospensione per motivi di servizio e reperibilità (Di venerdì 23 luglio 2021) Il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto a: 30 gg. di Ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3; 32 gg. se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3. ATTENZIONE: Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato. A titolo di esempio, il docente neoassunto in ruolo che ha almeno L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Il personale assunto aha diritto a: 30 gg. dise ha un’anzianità dinon superiore ad anni 3; 32 gg. se ha un’anzianità disuperiore ad anni 3. ATTENZIONE: Per “anzianità di” si intendea qualunque titolo prestato. A titolo di esempio, il docente neoassunto in ruolo che ha almeno L'articolo .

