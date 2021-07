Empoli | sospetti confermati | 6 positivi al Covid

(Di venerdì 23 luglio 2021)- Dopo il primo caso sospetto comunicato ieri arriva la triste certezza per l', in ritiro al Sussidiario: sono 6 i casi dità nel gruppo squadra , tutti posti in isolamento come ...

Annullata l'amichevole con il Cuoiopelli prevista per sabato 24 luglio e allenamenti a porte chiuse, come ufficializzato dal club toscano con questa nota: "Football Club comunica che gli ...I residenti hanno sporto denuncia ai carabinieri di. Non essendoci segno di furto o ...videosorveglianza della prima parte del viale verrà controllato per verificare eventuali movimenti...Dopo la sospetta positività di un tesserato riscontrato nella giornata di ieri, l'Empoli ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale che 6 componenti del gruppo squadra ...Un altro focolaio in Serie A, dopo quello dello Spezia. Dopo un caso di sospetta positività al Covid-19 di ieri nell’Empoli, oggi sono stati ufficializzati sei contagi nel club toscano. Questa la nota ...