Ema autorizza vaccino Moderna ai 12-17enni (Di venerdì 23 luglio 2021) L’agenzia europea per i medicinali ha approvato l’uso del vaccino Moderna COVID-19 nei giovani dai 12 ai 17 anni. Moderna diventa così il secondo vaccino approvato per l’uso adolescenziale nell’Unione Europea. “L’uso del vaccino, marcato Spikevax, sarà lo stesso nei minori dai 12 ai 17 anni come nelle persone di età pari o superiore a 18 anni” ha affermato l’Ema. “Lo studio ha mostrato che Spikevax ha prodotto una risposta anticorpale comparabile nei giovani di età compresa tra 12 e 17 anni a quella osservata nei giovani adulti di età compresa tra 18 e 25 anni (misurata dal livello di anticorpi contro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) L’agenzia europea per i medicinali ha approvato l’uso delCOVID-19 nei giovani dai 12 ai 17 anni.diventa così il secondoapprovato per l’uso adolescenziale nell’Unione Europea. “L’uso del, marcato Spikevax, sarà lo stesso nei minori dai 12 ai 17 anni come nelle persone di età pari o superiore a 18 anni” ha affermato l’Ema. “Lo studio ha mostrato che Spikevax ha prodotto una risposta anticorpale comparabile nei giovani di età compresa tra 12 e 17 anni a quella osservata nei giovani adulti di età compresa tra 18 e 25 anni (misurata dal livello di anticorpi contro ...

Advertising

StraNotizie : Vaccino Covid, Ema autorizza l'uso di Moderna per gli adolescenti - kapav65 : @loreafg Le autorizzazioni in emergenza di Ema e FDA sono differenti (e qui mi fermo perché non ne so di più) ma no… - LFacciato : Risultati sperimentazione vaccino COVID.???? EMA autorizza uso umano. - LFacciato : @macri9095 Risultati dei test covid su scimmie. EMA autorizza, effetti collaterali lievi. - satellix1966 : @trxtrx1 @CriticaScient @albealias @LucaBizzarri Questa sua teoria lascia il tempo che trova, ad ottobre ema autori… -

Ultime Notizie dalla rete : Ema autorizza Le lezioni sulla pandemia che Bruxelles non impara Ema e i dati mancanti L'Unione europea intende anche rafforzare il mandato dell'agenzia europea del farmaco, Ema, la stessa che autorizza o meno i vaccini. Il punto è che però, prima di estenderne il ...

Problemi in Usa per vaccino J&J che creerebbe sindrome neurologica ... la questione finisce anche sotto la lente dell'Agenzia europea dei medicinali Ema. La Fda autorizza negli States il vaccino della Johnson&Johnson La Fda ha infatti annunciato un nuovo avvertimento ...

Vaccino Covid, Ema autorizza l'uso di Moderna per gli adolescenti La Repubblica Ema autorizza vaccino Moderna ai 12-17enni L’agenzia europea per i medicinali ha approvato l’uso del vaccino Moderna COVID-19 nei giovani dai 12 ai 17 anni. Moderna diventa così il secondo vaccino approvato per l’uso adolescenziale nell’Unione ...

Vaccini anti-Covid, per ora la terza dose non è necessaria: il report Simg La Società italiana di medicina generale e delle cure primarie ha analizzato gli studi condotti dagli americani Cdc e Acip. Recenti studi condotti dal Cdc ...

e i dati mancanti L'Unione europea intende anche rafforzare il mandato dell'agenzia europea del farmaco,, la stessa cheo meno i vaccini. Il punto è che però, prima di estenderne il ...... la questione finisce anche sotto la lente dell'Agenzia europea dei medicinali. La Fdanegli States il vaccino della Johnson&Johnson La Fda ha infatti annunciato un nuovo avvertimento ...L’agenzia europea per i medicinali ha approvato l’uso del vaccino Moderna COVID-19 nei giovani dai 12 ai 17 anni. Moderna diventa così il secondo vaccino approvato per l’uso adolescenziale nell’Unione ...La Società italiana di medicina generale e delle cure primarie ha analizzato gli studi condotti dagli americani Cdc e Acip. Recenti studi condotti dal Cdc ...