Effetto Draghi sui vaccini Figliuolo | Incremento prenotazioni da +15% a +200%

"Oggi abbiamo registrato un Incremento delle prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%". Lo ha detto il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo al Tg5 sottolineando che si sta procedendo con 500mila vaccinazioni al giorno. "La macchina viaggia al 100%"

