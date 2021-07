Due donne investite da uno scooter volano a terra: portate a sirene spiegate in ospedale (Di venerdì 23 luglio 2021) ANCONA - Stavano attraversando la strada in via XXIX Settembre quando uno scooter le ha centrate in pieno: è accaduto questa mattina intorno alle 8,15 con le due donne - rispettivamente di 46 e 44 ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 23 luglio 2021) ANCONA - Stavano attraversando la strada in via XXIX Settembre quando unole ha centrate in pieno: è accaduto questa mattina intorno alle 8,15 con le due- rispettivamente di 46 e 44 ...

Paura in strada, scooter travolge due donne e finiscono in ospedale Attimi di panico in mattinata ad Ancona Con lo scooter centra in pieno due donne di 44 e 46 anni. Il fatto è accaduto questa mattina in via XXIX settembre ad Ancona intorno alle 8. Sul ...

