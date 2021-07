Delitti in Paradiso avrà il suo primo film, uno speciale natalizio col ritorno di un volto storico (Di venerdì 23 luglio 2021) Delitti in Paradiso diventa un film, o meglio, uno speciale natalizio ideato per celebrare il suo decimo anniversario: BBC One ha commissionato il primo lungometraggio della serie, della durata di 90 minuti, che vedrà anche il ritorno di un volto storico nel cast. La trama del film di Delitti in Paradiso abbraccerà una grigia Londra e la calda Saint Marie, in un episodio celebrativo che vedrà la partecipazione di Danny John-Jules nei panni del carismatico Ufficiale Dwayne Myers. Al ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 luglio 2021)indiventa un, o meglio, unoideato per celebrare il suo decimo anniversario: BBC One ha commissionato illungometraggio della serie, della durata di 90 minuti, che vedrà anche ildi unnel cast. La trama deldiinabbraccerà una grigia Londra e la calda Saint Marie, in un episodio celebrativo che vedrà la partecipazione di Danny John-Jules nei panni del carismatico Ufficiale Dwayne Myers. Al ...

