Cina, il numero dei dispersi per le alluvioni sale a 33 (Di venerdì 23 luglio 2021) sale ad almeno 33 persone il bilancio dei dispersi a seguito delle innondazioni che hanno imperversato in diverse zone della Cina centrale. Lo riporta la Cnn, spiegando che interi quartieri sono stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021)ad almeno 33 persone il bilancio deia seguito delle innondazioni che hanno imperversato in diverse zone dellacentrale. Lo riporta la Cnn, spiegando che interi quartieri sono stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Cina numero Cina, il numero dei dispersi per le alluvioni sale a 33 Sale ad almeno 33 persone il bilancio dei dispersi a seguito delle innondazioni che hanno imperversato in diverse zone della Cina centrale. Lo riporta la Cnn, spiegando che interi quartieri sono stati sommersi dopo che piogge torrenziali hanno investito l provincia di Henan dallo scorso fine settimana.

SCENARI/ Usa contro Cina, la guerra è 'iniziata' prima di cominciare ... la Cina ha di gran lunga il più grande esercito del mondo. Il piano di bilancio del Pentagono per ... ed entrambi i paesi pongono sempre meno enfasi sul loro numero. Nel 2015, il presidente Xi Jinping ...

Covid, Cina: “No a riapertura indagine Oms”, ira di Usa e Ue (ASI) La Cina ha reagito con durezza alla proposta dell'Oms di una nuova missione a Wuhan alla ricerca delle origini del Covid-19, definendo l'iniziativa, che punta anche a verificare l'ipotesi di un ...

